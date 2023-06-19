總太地產（3056）今（19）日召開股東會，董事會在會中提案，為因應業務發展需求，總太地產擬更名為「富華創新」，部份小股東當場受到驚嚇，紛紛表達反對意見，擔心影響股價表現與未來的房產銷售！惟更名案經過投票表決後，依然照案通過，總太地產確定要更名「富華創新」！

總太地產前董座吳錫坤現場以大股東身份跳出來直言，因應平均地權條例7月上路後，「我對房地產市場是抱持悲觀的態度，預估成交量將萎縮至2021年全盛時期的3成，且未來房子銷售期將大幅拉長」，表達支持總太地產更名為「富華創新」，未來的營業項目將不再侷限房地產，將採取多角化經營，因應房地產市場的重大改變！

有小股東當場提出質疑表示，為什麼要改名？不然就改「總太創新」就好了啊，總太已經是有品牌的建設公司，推了好幾千戶案子，改了富華創新，人家都不懂這是啥公司！

總太地產董事長劉偉如回答小股東的詢問時則表示，政府在推動健全房地產方案，未來建商在資金取得各方面都很嚴謹，富華創新旗下未來會有其他子公司，如總太營造、大舜廣告、日太資產等，未來房地產買地因為融資金額降低，自有資金大幅提高，所以才會尋求其他商機、成立各個子公司營運，也是為了讓營收、資金、就業三大目標穩定！

劉偉如強調，富華創新取名的用意，就是要成為「富有的華人」，同時尋找更多合作夥伴，為股東創造更大利益！

還有小股東聽到總太地產要更名時，當場表示「受到驚嚇！」他說，總太地產不僅要改名，還改一個完全不相關的名字，雖然政府對建築業的管控，或對日後發展做出調整，但是「公司改名就像人改名，總是要有重大原因才要改，總太去年獲利好、風聲水起，明明發展穩定，現在仍大可把總太兩個名字保留，不需要改名再做投資！」品牌得之不易，「我聽不出有任何改名的理由」，語畢，現場小股東拍手叫好！

吳錫坤表示，「目前我自己對於房地產看法就是比較悲觀的」，不過，股東未來若是需要保留總太名字，現在已有總太營造，大舜廣告，日太資產等，也可以成立一家總太繼續營運，富華創新就是不只有在房地方面，而甚至是有可能併購其他公司，「增加本來營業外的第二項目，這就是改名字很重要的原因！」

總太地產2022年合併營收達86.98億元，稅後純益22.09億元，EPS9.81元，今日股東會也通過每股配發股利8.2元，內含配息4.1元、配股4.1元，股利創新高。

總太地產在台中市北屯區深耕10年、累積近6,000戶銷售實績，去年完工交屋案有「共好MELODY」及「總太聚作」；今年在建工程有「心之所向」，總銷約159億元，全案住家及店面皆已完銷。

總太地產今年起將重心轉移至水湳智慧城，率先於單元八中央公園特區推出首發案、位於敦化路與經貿東路口的「之序」，基地面積2,775坪，總銷金額約86億元；此外，水湳中央公園首排、豪宅新案也積極籌備中，明年會陸續推出。