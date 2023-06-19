另根據該調查報告顯示，對於自身財務管理能力部分，有不到一半（48％）台灣千禧世代女性表示有信心管理自己的財務，不到四成（36％）認為能做出正確的儲蓄或投資決定，比例亦明顯低於同世代男性的60％和53％且有不少千禧世代人對於長期退休儲蓄可能不足。

至於長期退休儲蓄可能不足的前三大原因，富達國際表示，有超過一半（54％）台灣千禧女性認為是沒有額外儲存退休金，37％認為是投資損失造成，36％認為是對於投資理財沒信心。

如何解決長期退休儲蓄不足的情況，富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳表示，投資是有助增加固定收益和儲蓄的方式之一。年輕就是本錢，越早訂下理財目標並開始進行理財和退休規劃，透過長期紀律的投資和儲蓄，越有機會發揮時間和複利效益的累積，然而，依調查報告顯示，台灣女性對於理財的信心和能力，仍有提升的空間。

就目前而言，郭秀鳳建議投資人可秉持三大策略布局，以度過未來景氣放緩的環境。一、首重全球優質債券策略，目前投資等級債收益率高達5％，可為投資人創造穩健的被動收入。二、優選高品質股息策略，投資基本面強勁的優質企業，較有能力提供穩定的資本及收益，創造股息穩定成長及現金流。三、多重資產配置，由於收益來源多元，包含股息、債息、另類資產等，可同時獲取不同來源的收益，並降低風險及波動。