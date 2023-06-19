黃子佼今（19）日被爆出性騷擾風波，他在臉書連貼3影片道歉，好男人形象一夕之間全毀，而黃子佼今天原定要主持新歌記者會活動，沒想到他突然搞消失，缺席主持工作。

【LIVE直播】黃子佼拍片道歉爆「大小S吸毒」 現身主持記者會訴心聲｜2023.06.19 @chinatimesent

黃子佼原訂下午1點要主持歌手余曼曼的發片記者會，但他卻搞失蹤，缺席主持工作，讓活動差點開天窗，黃子佼行蹤成謎，外界相當關心他的狀況。

黃子佼今被爆出強吻、拍裸照性騷擾風波，好男人形象一夕之間全毀，他在臉書連貼3影片道歉，道歉說：「太丟人了，我一直都在思考要怎麼去面對這一切」，並表示自己的成長過程，導致他「病態」和「變態」，黃子佼也強調，他在這波的事件裡坐立難安、心裡很過不去。

但黃子佼卻把影片全都刪除，還缺席原定的主持工作，改由孟慶而緊急救火，而黃子佼行蹤成謎，外界相當關心他的狀況。

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