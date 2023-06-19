陳家瓏的父母忍痛決定捐出兒子的器官，北醫附醫器官勸募暨移植中心主任林建和獻花表達謝意。（王家瑜攝）

今天是器官捐贈紀念日，北醫附醫邀請知名作家黃越綏（中）器捐推動大使。（北醫附醫提供）

22歲的陳家瓏在通勤途中發生車禍導致嚴重腦傷，家屬萬般不捨仍決定捐出他的心臟、肝臟、雙側腎臟、雙側眼角膜等，大愛造福6名患者。據統計，台灣目前尚有1萬740人正在等待器官捐贈，但今年截至目前僅有457人受贈。陳爸爸哽咽地說，事後得知接受兒子器官的病人都走向圓滿平安，就是最大的欣慰了。

台灣於民國76年6月19日頒布「人體器官移植條例」，為亞洲第一個有器官移植法律的國家，並將此日訂為器官捐贈紀念日。台北醫學大學附設醫院院長施俊明表示，近年來醫療進步，健康壽命延長，但仍有不足之處，需要仰賴器官捐贈大愛，讓更多人重獲新生。

近兩年因為新冠疫情，器官捐贈移植受影響，北醫附醫仍完成7例腎臟移植，包括6位大愛腎臟移植、1例活體腎臟移植，兩度完成單日2例腎臟移植，讓飽受洗腎之苦的病人重拾彩色人生；一般家屬較難接受的皮膚、骨骼組織捐贈，北醫附醫近兩年共完成4例。

陳家瓏去年3月通勤途中遭遇車禍，送至北醫附醫急救，經醫療團隊搶救並裝上葉克膜，仍因腦部受損嚴重，救治機會微乎其微，家人一開始無法接受，守在加護病房外的母親更是焦急內疚，反覆回想著，如果讓兒子多留一會，或許就不會發生意外。

在醫院團隊耐心陪伴下，陳家瓏的父母忍痛決定捐出兒子的心臟、肝臟、雙側腎臟、雙側眼角膜，原本還有簽署捐贈胰臟和小腸，但由於配對因素未能成功捐贈。陳爸爸談到哽咽地說，雖然不敢說兒子重生了，但得知受贈者都非常健康、回到工作崗位上，讓家屬非常高興，「看到病患走向圓滿平安，這就是最大的欣慰」。

知名作家、前國策顧問黃越綏受邀擔任北醫附醫器官捐贈推動大使，她在多年前就簽下器官捐贈同意書，也會不時和家人分享理念。她說，很多台灣人認為死後要留全屍，但這些自己身上沒有用的東西（器官），如果當成禮物送給別人，那是多有意義的事情！