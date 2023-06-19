員林市長游振雄表示，第二公墓附近像是南東里、大峰里也有將近20％的里民希望能設置在當地，強調尊重多方意見，理性討論讓民眾不再畏忌死亡議題。（吳建輝攝）

第二公墓就位在員林東區，包括鎮興、大峰、中東及南東里近百位里民集結公所前抗議，當地也有民眾掛起白布條，堅決反對設立殯儀館。（吳建輝攝）

彰化縣員林市公所將建置「生命禮儀廳」，公所委託民調公司進行「員林市興建生命禮儀廳民意調查」，結果83％的市民支持興建、33.6％的市民建議興建在第二公墓。（吳建輝攝）

彰化縣員林市公所將建置「生命禮儀廳」，公所委託民調公司進行「員林市興建生命禮儀廳民意調查」，結果83％的市民支持興建、33.6％的市民建議興建在第二公墓，公所19日舉行民調結果說明會，但還沒開始公所前已有第二公墓附近4個里近百鄉親現身公所高舉白布條抗議，還成立自救會堅決反對設立禮儀廳。

員林市總人口數達12.5萬人，卻沒有禮儀廳設施，對住大樓或社區的喪家來說，必須到鄰近社頭、田中，甚至彰化市辦理治喪事宜，相當不便。今年4月公所委託民調公司「趨勢」進行調查，以員林市三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）作為興建地點選項。

自救會總幹事林聰明表示，第二公墓位在員林東區，包括垃圾掩埋場、公墓等嫌惡設施東區都有，現在殯儀館又要放東區，直言第二公墓條件比其他公墓差民調卻贏，有黑箱嫌疑。特別是位置緊鄰東山國小僅約200公尺，當初規畫選項時公所就應謹慎評估，篩選真正適合的地方再來民調，強調東區鄉下大家都有自己的大廳、三合院，不用殯儀館。

員林市長游振雄表示， 民調分成兩個部分，電話訪查完成2141份有效樣本，面訪調查則針對3個興建地點半徑2公里內、外範圍進行調查，完成604份有效樣本，最高的是東山埔33.6％，過半數民眾希望提供停車場、靈堂、冷凍室及納骨塔，甚至有42.7％民眾希望能有火化場。

游振雄說，這是一個因印時代變遷的趨勢 ，他也坦言受到很大的壓力，蓋哪裡都有民眾反對，因此才會決定以民調決定，民調前也用15天垃圾車錄音宣傳，還發放文宣宣導，還有民眾說不知情，認為公所相當謹慎，一切依法行政。

游振雄強調，目前縣內已有4個鄉鎮市公所設置殯儀館，另外還有7個正在規畫設立，員林人口有12萬人，是縣內第二大城市，實在找不到不規畫建置的理由，第二公墓附近像是南東、大峰里也有將近20％的里民希望能設置在當地，強調尊重多方意見，理性討論讓民眾不再畏忌死亡議題。