幼教總會發起全台「老師不餵藥」行動，國民黨桃園第一選區立委參選人、現任議員牛煦庭大力聲援幼保員，直指政治不該凌駕於專業，孩子也不該是政治鬥爭的工具，指控餵藥變餵毒，等同潑髒水在幼保員身上，造成幼保員士氣低落，以及家長與幼教老師間的不信任，強調幼保員是成千上萬個雙薪家庭的好夥伴，呼籲盡早查明真相。

「政治不該凌駕於專業，孩子也不該是政治鬥爭的工具！」牛煦庭說，未被證實及判決有罪以前，應推定為無罪，這就是無罪推定的基本原則，在真相尚未查明之前，不該未審先判，指控餵藥行為是餵毒，等同潑了髒水在幼保員身上，汙名化辛苦的幼保產業。

牛煦庭直言，餵藥案已造成幼保員士氣低落，也造成家長與幼教老師間的不信任，汐止案已有媒體報導BZD經由更精確的質譜儀確認後得知是「陰性」，他並全文轉載該幼兒園聲明。

牛煦庭認為，單純的事件不該被泛政治化，呼籲相關單位早日查明真相，社會大眾此刻更應該信任幼保員，他們為成千上萬個雙薪家庭分擔了幼托的工作，是父母的好夥伴，他願相信社會的善良，希望真相可以早日水落石出。