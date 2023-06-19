今（19）日一名女網友指控遭到一名已婚男主持人強吻、拍裸照，對此，黃子佼稍早承認很丟臉，也對不起大家，但他卻在道歉影片中直間點名多位藝人，包括大小S、阿雅、范曉萱、唐綺陽，連帶吳宗憲都被拖下水，更直接砲轟吳宗憲，「每次金鐘獎入圍你就要在那邊靠北靠母，煩不煩，我都懶得回嘴」。

黃子佼一連串認錯影竟直接扯出多位藝人下水，其中他提到，吳宗憲的愛情邏輯觀念影響自己很深「他大哥什麼事情都可以說成他想要的，這樣對嗎？這樣對嗎？我不知道欸，你們覺得對嗎？這些都影響我很多，不是只有創傷」

他更表示，吳宗憲每次金鐘獎都要砲轟「每次金鐘獎入圍你就要在那邊靠北靠母，好像獎都給你算了，煩不煩，我是懶得回嘴，但你說我心裡在不在意，在意啊！怎麼樣？我們主持的很爛嗎？好煩喔！」

對此，吳宗憲表示，「真的應驗，人帥真好，人醜性騷擾。但是說欠錢，那可就要去法院幫我澄清了」，意指有意對黃子佼提告。

然而，黃子佼在影片中除道歉及多次向老婆告白外，多次話鋒一轉將炮火轉向其他人，他在影片中直指，外界落井下石的行為，也提到唐綺陽日前說這波會持續2年多「所以你都沒有秘密嗎？我現在講的不是metoo，有沒有傷害過別人的秘密？也是普世價值不認同的」。

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