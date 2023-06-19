王國材19日視察中壢地區台鐵及國道客運行政院通勤月票TPASS整備情形，媒體問及台鐵債務問題是否由鄭文燦出面協助解決？

王國材表示，台鐵1,700億元的短期債務，目前由交通部設立基金來吸收，那基金主要有三塊地作為還本，鄭文燦非常熱心，將高雄港站還有台北機廠等因為過去被指定為古蹟以後受到限制的土地，幫忙用容積移轉、調派的方式，讓他可以得到一些收入，目前鄭文燦正在跟地方縣市政府、還有行政院內部單位在做討論，對此樂觀其成。

針對台鐵便當很好吃，但賣一個虧一個，要如何處理？王國材則透露，台鐵60元便當全國有名，最高是一年可以賣到1,000萬個便當，明年1月公司化，如果讓這個公司正常經營的話，可以就便當內容還有價格稍作調整。

惟王國材強調，調整價格也要把一些內容再增加一些。台鐵便當已經做出品牌，期待未來可以繼續擴大經營，當作很重要的附業收入。

據了解，台鐵內部曾回報，現在物價成本很高，因此有在思考是否要有調整價格的機制，惟目前還沒有進一步的動作，僅先採取限量模式。另有官員表示，一直以來都知道60元便當不能賺錢，是否要去調整價格，需要更通盤考量。