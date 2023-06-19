技術士技能檢定將依公告期程舉行，應檢人及陪考人員除1.有發燒或呼吸道症狀，2.年長者或免疫低下者外出時，3.人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合，4.與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時等特殊情境建議要戴口罩外，請自主決定是否佩戴口罩、進行手部清潔或消毒入場應試，如需佩戴口罩時，一律自備，相關最新防疫措施請至技能檢定中心網站最新消息項下參閱。

另就身心障礙者或符合特殊教育法第3條障礙類別者，依規定於報名時申請相關協助措施者之准考證，會加註「提供口唸」或「提供應考服務」之提醒文字，符合申請相關協助措施規定之應檢人，於准考證寄送日起至學科測試當日止，可至受理報名單位網站查詢通過審核之服務項目。

報檢人如發現准考證上的姓名、身分證統一編號、職類、級別、免試別及申請協助措施之提醒文字等，有任一欄與原報名資料不同而須更正者，敬請於7月4日前電洽受理報名單位財團法人技專校院入學測驗中心基金會（服務電話：0800-360-800）辦理資料更正。

若遲至6月30日仍未收到准考證時，團體報名者請洽團報單位；個別報名者請洽受理報名單位財團法人技專校院入學測驗中心基金會（服務電話：0800-360-800）。為使應檢人安心參加測試，如准考證在測試前毀損或遺失，可至受理報名單位網站列印「准予考試證明」，或測試當日攜帶附有相片足資證明身分之國民身分證、護照、全民健康保險卡、駕駛執照、技術士證、符合申請檢定資格之居留證或出入境許可證之身分證明文件於各試場服務台申請補發。