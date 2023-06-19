太陽能廠茂迪舉行股東常會，董事長曾永輝主持，會中通過去年財報和盈餘分配案，去年稅後純益2.68億元，每股純益0.73元，是近幾年來最好的成績，每股擬配發0.45元現金股利。

曾永輝表示，今年第一季成績超乎預期，第二季受出貨自家案場及客戶工程延宕，表現不如預期，但谷底已過，今年目標不變，仍將較去年成長。不僅關注國內市場，也重視國際市場的開拓，積極參與各種展覽活動，讓公司不僅立足台灣，更放眼全球市場。

茂迪去年率先量產TOPCon技術，TOPCon電池效率持續突破，模組轉換效率已達22.5％，領先同業超過6％，而且出貨比重持續增加。在現有基礎上，即將投資更大尺寸M10的TOPCon 產線，預估明年第一季可全面量產。

茂迪強調，公司持續開拓國內太陽能系統，尤其是室內漁電共生。不僅採用下世代N型技術在室內漁電共生案場，讓發電效益最大化，更培養室內養殖團隊，讓無毒、零碳的綠色水產品成為未來公司增長的一部份。