黃子佼今（19）日被爆出性騷擾風波，多年來建立的好男人形象一夕之間全毀。黃子佼本人拍影片道歉，還首次露出禿頭模樣，表示：「我道歉，辜負很多人的信任跟期待，我也是坐立難安，心裡過不去，我沒有要辯解，也知道自己很難去掩蓋甚麼」。對此，黃子佼的恩師兼經紀人張小燕回應了。

部落客「和我一起．走在法國的365天」今（19日）在臉書寫出「本想把這件事帶進棺材裡」的不堪回憶，表示自己17歲時認識演藝圈的大前輩，對方形象和善、無害，也很有音樂及藝術涵養「當時的我喜歡創作，完全把他當成前輩一樣尊敬，我感謝他鼓勵我創作，在他主持的電臺播我寫的歌」，結果他突然跑到宿舍樓下讓她上車，「在車內沒問我的意願就湊過來吻我，說喜歡我，當時的我嚇得說不出話，根本也不知道怎麼反應」。

黃子佼直播時甚至直接露出禿頭。(圖/黃子佼 臉書)

事後男主持人誠懇道歉，她也接受了，有次對方邀她在酒店房間見面，「一開始都毫無異樣，直到他說想辦個藝術展，他讓我脫掉上衣讓他拍照，並再三跟我強調這是藝術，完全看不出來是裸體，也不會讓人聯想到色情，我那麼年輕、他的形象這麼正面，於是我照做了，他拿出小小的綠色人形公仔（長得很像小軍人），然候就像是拍景觀照那樣，讓我相信那是藝術，但我當下後悔及害怕的情緒控制不住，眼淚也控制不住，我還記得，在我流淚不止時他還拍了照，說『你流淚的時候也很美』」。

對此，他在臉書拍影片道歉，還首次露出禿頭模樣，「我道歉，辜負很多人的信任跟期待，我也是坐立難安，心裡過不去，我沒有要辯解，也知道自己很難去掩蓋甚麼」，她也坦言自己一直成為變態的原因，透露自己10歲的時候母親出軌的童年回憶，而他也再度說道：「對不起，耿如還年輕很多路可以走，可以重新來過，請大家多多關注，只有我應該不可能有機會重來，我只是想提醒大家，有些事會結痂，掀開來會流血、很痛，我也要拜託搧風點火的人，你們都沒有秘密嗎？」

對此，根據壹蘋新聞網報導，黃子佼的恩師兼經紀人張小燕回應，「年輕過錯！知錯必改，努力這麼久終於有妻有小，有工作，管好自己！努力使自己成為更好的人」。

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