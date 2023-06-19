儘管美國施壓要求停止擴建屯墾區，以色列政府今天仍提出計畫，打算批准數千張約旦河西岸（West Bank）建築許可證。

美國認為，擴建屯墾區是以色列和巴勒斯坦實現和平的障礙。

路透社報導，以色列「最高規劃委員會」（Supreme Planning Council）將於下週開會，批准約旦河西岸4560套屯墾住宅的計畫已列入議程，但其中只有1332套有待最終批准，其餘仍在初步審核程序。

多數強國認為，以色列在1967年戰爭攻占的土地上建立屯墾區違反了國際法規定，而屯墾區外擴是和平的阻礙，因為這種作法蠶食了巴人宣稱未來建國所需的土地。

美國國務院對以色列此舉「深感不安」，呼籲以色列重返目的在緩和局勢的對話。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發布聲明說：「美國一貫的政策，就是反對這種使兩國解決方案更難實現且阻礙和平的片面行動。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）1月上任以來，政府已批准7000多套新住房，其中大部分位於約旦河西岸。

巴勒斯坦今天回應以色列這項決定表示，將杯葛原定明天與以色列的聯合經濟委員會（Joint Economic Committee）會議。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1120619