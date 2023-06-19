「馬來西亞希望參與中俄兩國月球計劃。」俄羅斯衛星通訊社17日報導稱，當天來自非洲、亞洲等國的代表參加了聖彼得堡國際經濟論壇，並討論與金磚國家（BRICS）在航宇領域進行合作的可能性。馬來西亞航天局（MYSA）局長納皮亞赫（Azlikamil Napiah）表示，該國政府希望與金磚國家在太空領域進行合作，有興趣參與中國和俄羅斯的月球計劃。

納皮亞赫說，「我們很高興加入，但也希望討論我方將在項目中扮演何種角色等細節問題。」他表示，對馬來西亞來說，重要的是在項目中不僅扮演消費者的角色，還要扮演技術創造者的角色，「不想只作為乘客加入」。納皮亞赫表示，「我們需要對我們在此類聯合項目中的作用進行仔細研究。」

新加坡《聯合早報》指出，馬來西亞政府近年積極發展太空事業。馬來西亞政府2019年3月宣布，內閣已經批准馬來西亞國家航天局與馬來西亞遙感探測機構（ARSM）合併成立馬來西亞航天局，作為馬國推行「2030年國家太空政策」的第一步。 《聯合早報》稱，這是為了整合兩個機構的資源，提高這些資源的使用效率及減少重複購置相同的設備。

該報導還指出，俄羅斯是中國數十年來重要的航宇合作夥伴，雙方2021年簽署「關於合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄」，啟動國際月球科研站的合作；計劃2025年至2035年分2個階段部署。中國今年4月也邀請委內瑞拉參與科研站項目。

中國國家航天局4月還與亞太空間合作組織簽署關於國際月球科研站合作聯合聲明，雙方將在國際月球科研站論證、工程實施、運營和應用方面開展廣泛而深入的合作，具體合作領域包括但不限於共同論證科學目標、聯合設計與開發航天器、科學儀器搭載、科學與技術試驗、數據分析、教育與培訓等。