但當時並沒有連人帶車跌入溝去，葉男自小客車卡在圍籬上，變成蹺蹺板卡在橋上，但葉男則飛出車外掉落溝內礙。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

警消表示，獲報後將葉男救起，發現其身上有濃厚酒味，經酒測發現超標，酒測值達0.57涉及酒駕，訊後依公共危險罪移送法辦礙。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化一名53歲葉姓男子酒駕，行經永靖鄉永坡路一段時疑似失控，先是自撞電桿後車子向左偏移，擦撞路旁水溝圍籬後車子撞停，但衝擊力道過猛，葉男竟從駕駛座噴飛出來，直接摔落水溝裡，頭部撕裂傷、左尺骨骨折等，所幸經送醫後無大礙，經酒測值達0.57，訊後遭警方依公共危險罪送辦。

這起事件發生在18日下午1點多，葉姓男子駕駛自小客車，行經永靖鄉永坡路一段時，車輛疑似失控偏移，直接撞上一旁電線桿，然後車輛向左偏移擦撞圍籬，葉男直接噴飛出車外掉落溝內。

但當時並沒有連人帶車跌入溝去，葉男自小客車卡在圍籬上，變成蹺蹺板卡在橋上，但葉男則飛出車外掉落溝內，所幸溝渠並不高，葉男只有頭部撕裂傷、左尺骨骨折，意識清楚。

警消表示，獲報後將葉男救起，發現其身上有濃厚酒味，經酒測發現超標，酒測值達0.57涉及酒駕，訊後依公共危險罪移送法辦，另外是否因未繫安全到而導致撞飛後飛出車外，這部分仍有待後續進一步調查釐清。