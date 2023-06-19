數個幼保團體聲明，推行「幼兒生病不入校、老師不餵藥」行動，主張尚未釐清事情真相之前，暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為。立法院國民黨團今召開記者會，痛批民進黨政府為選舉不惜摧毀家長與幼保員之間好不容易建立起來的信任感，無視小孩健康權益受到傷害，他們也表示，檢方調查餵藥案已經超過一個月，應盡速釐清真相以安定民心。

國民黨團副書記長吳怡玎表示，自己也是一位小小孩的媽媽，現在在幼兒園拿藥給老師，老師都不敢幫忙餵，甚至幾個幼教園長群組，都希望教育部國教署直接明文規定「不得餵藥」，把餵藥的壓力，從幼教老師的身上拿開。

吳怡玎指出，幼教老師不能幫孩子餵藥，會出現什麼問題？小孩剛剛接觸社會、接觸到病毒，三不五時會不舒服、生病。例如孩童常見的尿道感染，需要按時服用抗生素，療程期間不能中斷，一旦幼保老師不餵藥，家長該怎麼辦？還包著尿布的小朋友最常發生的「紅屁屁」，原本托嬰或幼兒園老師都會幫忙擦「屁屁膏」，現在幼兒園老師還敢幫忙擦嗎？

吳怡玎嘆，台灣許多孩子都很容易過敏，過敏也不會傳染，只要定期服藥就可控制，現在幼兒園不能餵藥，難道孩子就不能去幼兒園上課？如今家長、小朋友與幼教老師好不容易建立起的信任關係，卻被這次餵藥案檢方遲遲未能公布真相，就只是為了政治操作，完完全全破壞。

吳怡玎表示，現在幼教群組已開始醞釀罷工，如果真的罷工，孩子誰來照顧？父母親怎麼請假？勞工一年有幾天照顧假可以用？再過沒多久，或許我們就可以看到幼教老師的離職潮，在家長與幼教老師信任崩盤，誇張的綠媒不斷宣傳「餵毒」，還有幾位幼教老師撐得下去？她也強調，不能怪幼保老師們發出聲明，因為他們面臨社會輿論壓力太大了。

吳怡玎說，幼兒園到底有沒有不當餵藥？檢調應盡速公布真相，不要搞得家長人心惶惶、幼兒園老師士氣低落。而社會大眾想要知道的答案很簡單，包括行政院、衛福部、食藥署，請憑著良心和專業，告訴國人幼教老師到底有沒有不當餵藥？只要科學數據，是陽性？還是陰性？

吳怡玎指出，衛福部次長王必勝稱，家長不願意透露個資，所以遲遲未能公布檢驗結果，但沒有人想要知道孩童的個資，國人只想知道檢驗結果的數字判定，是陰性？還是陽性？到底有沒有不當餵藥的殘留和證據？王必勝說不出口嗎？難道怕公布之後影響民進黨總統參選人賴清德的選情？

此外，刑事局今年4月查獲毒犯搶購全台藥局500萬顆感冒藥，用以提煉安毒的案件。吳怡玎指出，一般感冒用藥就含有微量的麻黃素，這是提煉安非他命的原料，這也就是專業檢驗醫師和教授稱，為何不是「零檢出」的原因，她想告訴那群喊著「零檢出」的綠委和名嘴，要不要自己先去檢驗一下？看看能不能「零檢出」？除非這輩子從未服用過半顆感冒藥。

國民黨立委李德維表示，看到幼教團體發出停止餵藥的聲明，令人感到痛心，就因為民進黨政治人物亂帶風向，導致現在幼兒健康權益誰來維護？當幼教老師「聞藥色變」，無論公托還是私幼，家長都不能安心。如果真有不當餵藥的情事發生，透過檢測儀器就能找出真相，但民進黨將其政治化，為了政治利益，不惜抹黑教保人員，當家長與教保員之間發生猜忌，難道這就是民進黨所要的結果嗎？

李德維說，事實上北榮質譜儀檢測結果早就出爐，但民進黨為了政治利益，拿個資當藉口遲不公布，誰要知道孩童的個資呢？國人只要知道檢測結果，顯見衛福部根本不想安國人的心，也不願即時還幼教老師的清白。

李德維強調，民進黨為了選舉，不惜摧毀社會信任基礎，國民黨團要嚴厲譴責相關政治操作，也呼籲檢調盡速公布偵辦結果，在最短的時間給國人一個真相。