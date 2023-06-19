中醫大新竹附醫營養師分享利用時下流行的花椰菜米取代糯米，製作出美味低卡的粽子。（中醫大新竹附醫提供／邱立雅竹縣傳真）

端午節即將來臨，如何健康減重放粽吃？中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠表示，平均1顆肉粽的熱量高達 500~600 大卡，吃下1顆粽子的熱量相當於吃下 2 碗白飯，熱量相當可觀。營養師陳芷嫺教大家包出美味低卡的花椰粽，以花椰菜米取代糯米，每顆花椰粽約為 350 大卡，比一般肉粽少了 30~40％的熱量，減少澱粉降低熱量，又具高營養。

利用時下流行的花椰菜米取代糯米，減少澱粉的含量而降低熱量攝取，同時又保有粽子的口感及美味。陳芷嫺表示，花椰菜對人體的好處多，富含膳食纖維、維生素A、C、E，還有多種植化素，具抗氧化作用，重點是熱量相較於白米飯低很多，每100公克白米飯熱量約有170大卡，但每100公克的花椰菜米僅25大卡，吃得飽、熱量低。

陳芷嫺提供低卡花椰粽的做法，食材準備包含白花椰菜400 g、洋車前子殼15 g、梅花豬肉100 g、香菇6朵、蝦米15 g、鹹蛋黃3顆、油蔥酥10 g、醬油、胡椒、鹽、油適量。花椰菜米可以直接買市面上現成，省時便利。

做法是，首先將白花椰菜洗淨擦乾，用調理機打成碎米狀備用。接著把粽葉、粽繩及香菇洗淨後分別泡水，香菇水留著備用。梅花豬肉加入醬油、胡椒、鹽醃製，醃製半小時後下油鍋煎至金黃色。熱油鍋加入油蔥酥、蝦米、香菇爆香，加入花椰菜米一同拌炒，再加入香菇水、醬油、胡椒、鹽調味，最後加入洋車前子殼粉攪拌均勻，可增加黏稠度模擬糯米口感。

包粽子也有技巧，取2片粽葉折成漏斗狀，依序加入花椰菜米、豬肉、鹹蛋黃，再用花椰菜米填滿，接著用粽繩綑綁定型，最後放入蒸籠蒸15分鐘即可享用。