這份報告是由Aon與著名的民調公司IPSOS在46個國家進行，並有1,100企業接受了這份調查所完成。怡安調查發現，雇主越來越重視員工幸福感計劃（Wellbeing），成為企業管理的優先事項之一。近三分之二的受訪者表示，自2020年以來，「幸福感」對他們更為重要，有接近一半的受訪者表示，在同一時間段內，員工的「幸福感」有所提高。

怡安表示，幸福感（Wellbeing）是指五個維度（身體、心理、社會、財務與工作）之間的平衡狀態，包括擁有資源、機會和承諾，以實現個人、組織和社會的最佳健康、韌性度和績效。透過整合人力與績效表現，「幸福感」成為一個企業人力策略的關鍵因素之一。

怡安健康解決方案副總裁Stephanie Pronk表示，儘管企業面臨著通貨膨脹、流行性疾病、不斷變化的勞動力模式和地緣政治衝突等形式的波動和不確定性，但這份最新的全球幸福調查顯示，企業雇主前所未有地的更加關注員工的「幸福感」。 企業透過明顯的支持舉措和增加財務投資，對於員工幸福感的承諾來建立有彈性的人力團隊，這也有助於吸引和留住人才。

另外，在怡安報告並指出，80％的雇主表示幸福感已融入他們的整體業務和人才策略：越來越多的組織正在策略性地將幸福感融入企業文化和其他業務戰略中，比2020年增加了13％。

至於台灣情況，怡安指出，在過去3年（2020-2022）GDP平均成長率達4.1％，位居亞洲四小龍之首，經濟表現十分亮點。而自2022年起，台灣企業面臨來自全球的經濟承壓，持續性業務增長面臨嚴峻挑戰。

企業應如何突破逆境重圍找尋新的增長點？怡安認為，以人為本是實現永續經營的解決之道，根據過去一年的觀察，企業自疫情開始，即有員工幸福感的相關舉措，也逐漸將員工福利及幸福感逐漸視為留才的工具之一，這與全球的趨勢類似。隨著業務與國際接軌的同時，台灣人才對於工作的要求也在近年有世代性的轉變。

怡安說，依據104人力銀行發布的2022人資F.B.I研究報告與去年相比，企業一般職徵才時間平均增加10.8％、主管職增加32.6％與新人留任率降低3.4％等三大趨勢，如何從人才視角檢視其對於薪酬福利的期待、工作型態的要求、職涯發展的規劃與身心平衡的重視，成為企業最新的必修課。

另外，怡安正在作台灣市場2023「企業員工幸福感調查」，旨在探討台灣企業在員工幸福感制度上所提供的機制、面臨到的挑戰、與可能的改變，怡安表示，參與企業均能獲得分析報告，並邀請各方企業一同參加2023企業員工幸福感調查。