今年準備6艘龍舟。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

停辦三年的苗栗縣端午龍舟錦標賽「龍舟傳情在竹南」今年終於復辦，6月22日上午10點將在竹南鎮中港溪畔龍舟碼頭盛大舉行，18日下午吉時舉辦點睛下水典禮，由主辦單位竹南鎮公所、鎮長方進興及苗栗縣長鍾東錦帶領眾人為龍舟點睛，除祈求端午龍舟系列活動順利、成功，也歡迎大家來竹南過一個熱鬧的端午佳節。

竹南鎮公所表示，今年龍舟賽活動報名踴躍，總計39支隊伍參加，共約800名選手同場競渡，分別為社會組10隊、休閒組14隊、青工組8隊、學生組7隊，總獎金38萬元，報名隊伍中包含歷年冠軍種子隊苗栗縣消防局、常勝軍佳興社區發展協會及地主隊竹南鎮公所，精彩可期。

為迎接睽違3年的盛會，竹南鎮公所特修繕6艘龍舟，18日下午舉行龍舟點睛下水儀式，依古禮由中港慈裕宮主祀，與港仔墘光明宮、塭仔頭鎮安宮、塭內德勝宮等諸神坐鎮，共同祈求比賽順利、人員平安。

縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興、立法委員陳超明、苗栗市長邱鎮軍、竹南鎮民代表會主席何秀綿及多位鎮民代表、縣議員張佳玲、邱毓興、葉忠倫、陳碧華及當地里長等來賓今天都到場，在眾人向諸神祈福、獻禮後，分別為六艘龍船點睛，從龍頭、龍身到龍尾，整個儀式大約一個小時。

縣長鍾東錦表示，龍舟競賽是端午節的重要民俗活動，除了延續傳統外，划龍舟還是一項相當考驗團隊合作的運動，動作要整齊劃一，速度才會快，感謝竹南鎮公所多年來承辦龍舟錦標賽，未來如果明德水庫水位允許，也可以考慮輪流舉辦。

6月22日除龍舟競賽外，場邊還安排了一連串活動，包括陸上行舟、親子闖關、童趣DIY、藝人樂團表演、親子台姊姊帶動唱跳、魔術氣球秀、社區舞蹈表演及龍舟造景意象拍照打卡等。民眾除了到岸邊為選手加油打氣外，還可以品嘗當地特色小吃，竹南啤酒廠及南亞食品皆設攤，提供啤酒及維大力飲料供民眾消暑暢飲，22日附近道路從早上6點到下午6點進行交通管制，請民眾注意。