展望未來一周，市場最關注的焦點仍將是美國央行。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將展開其半年一度的國會備詢，周三（美東時間，以下皆同）將前往眾議院金融服務委員會、周四將赴參議院銀行委員會。

而在企業消息方面，聯邦快遞（FedEx）將於周二盤後發布業績，將成為本周的焦點之一。基於其涉及產業之廣，該航運巨頭被視為是經濟活動的領先指標。

聯準會理事庫克（Lisa Cook）和傑佛森（Philip Jefferson）本周也將赴參議院出席提名確認聽證會。

美國總統拜登提名傑佛森接掌聯準會副主席，並重新提名庫克連任聯準會理事。

本周經濟數據相對淡靜，在美國勞動力市場出現走軟跡象之際，投資人將緊盯周四公布的初領失業給付人數報告。周五標普全球（S&P Global）公布的美國6月製造業、服務業與綜合採購經理人指數（PMI）初值將讓人一窺第二季末的經濟情勢。

美國周一（6月19日）適逢「六月節」（Juneteenth）國定假日，美股休市。

上周三聯準會宣布維持利率不變，為去年3月以來首次暫停升息，但該美國央行發布的最新利率點陣圖暗示到今年底可能需要再升息50個基點，以目前的升息步伐來看，意味著可能再升息2次。

上周公布的美國5月消費者物價指數（CPI）月漲0.1%，較4月份的月漲0.4%放緩，惟排除能源與食品價格的核心通膨率仍然保持在0.4%。

與去年同期相比，5月總體CPI上漲4.0%，低於市場預期的4.1%，並創下2021年3月以來新低，反映汽油和電力等能源產品和服務價格下滑。

核心CPI年漲5.3%，較4月份的年漲5.5%放緩，但超出市場預期的年漲5.2%，並已連續第18個月保持在5%以上，遠超出聯準會設定的2%目標。

鮑爾上周三在會後記者會上表示，通膨壓力仍然很高，讓通膨回落到2%仍有很長的路要走。

儘管如此，許多經濟學家認為聯準會可能不需要遵循其利率預測所暗示的升息路徑。

Capital Economics首席北美經濟學家Paul Ashworth在上周出具報告指出，儘管央行官員們現在打算按照計畫走，但我們認為經濟活動和就業轉弱，再加上核心通膨正在放緩這個更令人鼓舞的跡象，最終將說服聯準會不需要在9月進行最後一次升息。

至於近來比聯準會相關消息更搶鋒頭的AI狂熱，市場幾乎已經達成共識，即這在今年美股大漲中扮演關鍵性角色，之後也將繼續發揮作用。

Capital Economics首席市場經濟學家John Higgins在報告中指出，隨著AI狂熱越燒越烈，到明年底，標普500指數可望升至比我們先前所預測高出許多的水準。