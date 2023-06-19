黃子佼今（19）日被爆出性騷擾風波，多年來建立的好男人形象一夕之間全毀。黃子佼本人拍影片道歉，還首次露出禿頭模樣，表示：「我道歉，辜負很多人的信任跟期待」；而太太孟耿如情況令人憂心。黃孟耿如經紀人則表示還沒聯絡上她，「我相信耿如該處理與面對的，都不會逃避」；大批網友則湧入他老婆孟耿如的臉書紛紛為她加油打氣，祝福他們夫妻共渡難關。

黃子佼為自己過去的言行道歉，還首次露出禿頭模樣，「我道歉，辜負很多人的信任跟期待，我也是坐立難安，心裡過不去，我沒有要辯解，也知道自己很難去掩蓋甚麼」，她也坦言自己一直成為變態的原因，透露自己10歲的時候母親出軌的童年回憶，而他也再度說道：「對不起，耿如還年輕很多路可以走，可以重新來過，請大家多多關注，只有我應該不可能有機會重來，我只是想提醒大家，有些事會結痂，掀開來會流血、很痛，我也要拜託搧風點火的人，你們都沒有秘密嗎？」現在黃子佼行蹤成謎，還傳出人已送往醫院，並身上有酒味，身體多處割傷，生命徵象穩定。孟耿如經紀人表示還沒聯絡上她，「我相信耿如該處理與面對的，都不會逃避」。

而網友知道他非常擔心自己的妻女，紛紛湧入他的老婆孟耿如臉書加油打氣，「加油囉！心裡堅定～妳可以挺過這一切的」、「希望有人可以介入，不要造成遺憾的事件」、「加油，關關難過關關過」、「加油 沒事的 你們都要好好的！請他要好好活著！！！真的沒什麼」。

孟耿如經紀人表示還沒聯絡上她，「我相信耿如該處理與面對的，都不會逃避」。

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