俄羅斯入侵烏克蘭遭受國際制裁，包括日本也管制自家晶片出口至俄羅斯，但日媒調查後發現，日本晶片仍經由第3國流入俄羅斯，其中高達7成是由大陸流入。

根據日經新聞報導，俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，日本同年3月跟進美國制裁，管制自家晶片出口至俄羅斯，但調查顯示，日本晶片仍經由第3國流入俄羅斯，逾1年時間來交易額至少約15億日圓，且7成是經由大陸流入。

該媒體從印度調查公司Export Genius取得俄羅斯海關數據，晶片進口紀錄調查期間為2022年2月24日至2023年3月31日，資料顯示，上述期間標記日本廠商名稱、單次交易金額超過5萬美元的晶片交易件數至少有89件，其中超過200萬個以上、約1100萬美元(折合約15億日圓)的日本晶片流入俄羅斯，而且高達7成(以金額換算)是經由大陸(包含香港)流入，其次為南韓、土耳其以及立陶宛。

報導指出，日本的出口管制對象僅限於從日本直接出口，經由第3國的交易無法充分進行管制。

根據報導，2022年10月位在香港的某家商社在出口約4千個、價值約17萬美元的鎧俠晶片給俄羅斯電子零件批發商；2022年3月陸企金派科技出口約15萬美元的另一家日本廠商晶片給俄羅斯商社。