民進黨立法院黨團今舉行記者會批新北市府無心又無能，新北市副發言人張劭斌回擊，請民進黨立委不要帶頭製造假訊息，板橋私幼案的相關時序市府已多次透過例行記者會及新聞稿澄清說明，綠委不只充耳不聞，還一再混淆視聽亂帶風向，令人遺憾。

綠委指稱「新北錯失檢測時間」，張劭斌指出，在5月15日接獲通報當天，新北市社會局立即啟動個案關懷訪視，教育局也依照家長意願，提供衛福部公告的檢驗所以及台北榮總毒物科免費檢驗，全力協助家長和園生，絕無怠慢。

民進黨質疑新北市府為何5月18日才讓新北地檢署進幼兒園查扣事證，張劭斌反問民進黨立委「新北市政府有權力指揮檢調系統查案嗎？」市府在5月15日獲報後，社會局第一時間主動報請地檢署啟動司法調查，教育局當日也立即到園稽查並啟動行政調查，為保全相關事證，完全配合檢調的偵辦行動，難不成執政黨凌駕司法的都市傳聞為真，才會像膝蓋反射似地要求地方政府跟著學壞。

張劭斌表示，在真相未明、家長人心惶惶的時刻，請民進黨立委放下對立，停止政治操作，留給司法機構純淨辦案的空間，還原案件真相。綠營政治操作不能逾越人性的閾值，有幾分證據說幾分話，捍衛孩子的健康和安全是我們永遠最重要的天職。

執政黨稱「中央前瞻補助新北308億」，對此張劭斌也回應，前瞻預算都是人民的納稅錢，取之於民，用之於民，執政黨怎麼好意思當成是中央的施捨，新北市憑藉局處本身的努力，積極主動爭取來的前瞻預算，都以最高的效率完成多項地方建設。侯友宜市長質疑的是執政者在分配給縣市預算的外衣底下，究竟有多少只是美麗的包裝，加上金額驚人的八千四百億防疫預算，是否真的都用在刀口上，請執政黨把力氣留在向人民說清楚講明白，而不是再三噴政治口水。