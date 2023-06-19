總統府提供

蔡英文總統今天接見波蘭眾議院訪問團，承諾未來會持續和波蘭及周邊國家合作，協助烏克蘭的復原及重建，也期待臺波在各領域不斷深化夥伴關係。訪團團長芭菟煦則期盼臺波直航，並表明波蘭對於臺灣的半導體特別感到興趣，希望雙方的合作不僅限於投資，也能在研發、技術移轉，或人才培訓等方面有所交流。

波蘭眾議院訪問團今天由外委會副主席芭菟煦率領，赴總統府拜會蔡英文，成員尚包括波蘭眾議院議員卡斯彼協克（Mieczysław Kasprzak）、沈妮珣（Joanna Senyszyn）、多瑞瓦斯基（Bartłomiej Dorywalski）、雅妮絲卡（Maria Małgorzata Janyska）、克里伊（Andrzej Kryj）、圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）以及沃爾華斯（Robert Warwas）等人。

蔡英文指出，此次訪團成員包含「波台國會小組」兩位副主席，共有8位跨黨派國會議員。在去年12月，「波台國會小組」主席安鄒（Waldemar Andzel）率團來訪之後，波蘭國會再次組團來訪，展現對臺灣的支持。

她說，過去幾年來，臺灣和波蘭在經濟、教育、科技等領域，展開許多重要的合作計畫。尤其，在全球疫苗短缺的時候，波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗給臺灣。這樣珍貴的友誼，讓臺灣人民都深受感動。

去年7月，波蘭參議院外交暨歐盟事務委員會及衛生委員會召開聯席會議，通過支持臺灣參與世界衛生組織（WHO）。今年4月，「波台國會小組」93位跨黨派參、眾議員也發表聯合聲明，支持臺灣的國際參與。4月，波蘭總理莫拉維茨基在訪問美國期間，也公開支持臺海的和平穩定。

蔡英文代表所有臺灣人民，感謝波蘭對臺灣的重視和友誼。並強調，這幾年來，臺灣和波蘭不只共同對抗疫情，在去年烏俄戰爭爆發之後，我們也一起面對威權主義擴張的挑戰，協助波蘭境內的烏克蘭難民。

她也承諾，未來，臺灣會持續和波蘭及周邊國家合作，協助烏克蘭的復原及重建。也期待，臺灣和波蘭在各領域不斷深化夥伴關係。訪團此行將參訪新竹科學園區，她相信對於拓展雙方在科技方面的合作，會有很大的幫助。

芭菟煦致詞時表示，對訪團而言，臺灣是個非常重要的合作夥伴。臺灣與波蘭關係良好，波蘭位處東中歐地區，在經濟方面的潛力非常大，未來若能建立臺波之間直航的連結，相信會是非常好的機會，也有助於深化雙方關係。

她也感謝臺灣對烏克蘭難民提供許多援助與支持，並對俄羅斯實施制裁。針對經濟議題，芭菟煦表示，波蘭對於臺灣的半導體特別感到興趣，希望雙方的合作不僅限於投資，也能在研發、技術移轉，或是人才培訓等方面有所交流。

除此之外，她說，波蘭的氫能是非常值得拓展合作的領域，波蘭的氫能是歐洲氫能產量第三大國，相當具有潛力。她也希望雙方能加強在農業方面的合作。在教育方面，波蘭有大量來自臺灣的留學生，這是非常好的情況，期盼未來也能持續發展臺波教育間的合作，進一步提升兩國的關係。