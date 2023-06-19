6月21日迎夏至，是24節氣中的第10個節氣，此時夏至到來也代表梅雨季節結束，小孟老師在臉書上分享夏至禁忌和開財運撇步，包括不可剃頭、不可到炎熱地區、忌詛咒罵人、忌溫差大、忌吃冰品、忌穿紅色衣服等，其中詛咒罵人最為嚴重，恐導致與人結怨官司是非變多。

另外，小孟老師分享夏至開財撇步，首先可選擇在早上11至下午1時為太陽最強烈的時間進行，接著拿一個碗並放入95元硬幣，象徵九五至尊，然後放置在陽光底下約10分鐘左右，完成後帶回家即可，再將硬幣隨身攜帶9天後存入銀行裡，就能獲得財神爺的眷顧一整年。

【夏至6禁忌】

1、禁剃頭

民間相傳夏至當日如果剃頭，容易因為太陽光過強引發頭暈，導致頭皮曬傷運勢下滑，嚴重恐會破運衰事連連。

2、不宜到炎熱地區

夏至當日宜避開炎熱的地方，例如，操場、空曠地，以免太陽太大引起身體不適。

3、忌詛咒罵人

夏至天氣炎熱，容易脾氣上來，易有無明怒火發生，若脾氣上來易與人結怨導致官司事非變多。

4、忌溫差大

夏至室內溫度不宜過低，倘若室內溫度過低，室外溫度過高容易引發體溫忽冷忽熱，導致感冒發生。

5、忌喝冰水與冰品

夏至天氣炎熱不宜吃太冰冷的冰品，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩或產生耳鳴。

6、夏至忌穿紅色

夏至氣溫炎熱，因此不宜穿紅色衣服以免心情煩燥。另外，當其他人看見你身上穿著紅色也容易對你發脾氣。