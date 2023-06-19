媒體報導指出台鐵最受歡迎的60元排骨便當「賣一個、賠一個」，台鐵今日回應表示沒有賠本，「但確實利潤不高。」

台鐵便當節剛結束，台鐵便當一直是又平民又好吃的國民美食，但60元排骨便當顯然太便宜，有媒體報導指出台鐵以限量方式控制不要賠太多。

台鐵回應表示，台鐵自民國79年開始販售60元便當，至今已33年。雖然歷年原物料價格有波動，然而台鐵顧及各個階層消費者的不同需求，6家餐務室仍每天持續提供60元排骨便當。

台鐵表示，台鐵60元便當均持續檢討菜色及成本，目前售價和成本相近，沒有賠本，但確實利潤不高。考量整體利潤及民眾喜好，已依據市場需求調整各款便當的供應數量，其中80元排骨便當銷量最高是最受歡迎的1款便當，每日銷售1萬3千個占總量的6成；目前台鐵便當每日銷售總量2萬2千個。

至於是否公司化之後就會漲價，台鐵表示，台鐵便當目前沒有調整價格規劃，將依據市場需求調整各款便當的供應數量，以提供不同價位菜色豐富的多款便當，並加強品質及成本管控，以提升銷量來維持合理利潤。