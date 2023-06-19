陳姓少婦罹患周產期心肌病，童綜合醫院幫她植入人工心臟，19日開心慶重生。（陳淑娥攝）

產後5個月的30歲陳姓少婦罹患周產期心肌病，3月間出現呼吸不順、走路會喘等症狀，家人緊急帶至童綜合醫院急診，但剛踏入病房就出現惡性心室頻脈及低血壓休克，心臟外科鄭伯智副院長決定植入2個人工心臟，前後歷經50天死亡邊緣反覆拚搏，5月初終於痊癒返家。

鄭伯智表示，周產期心肌病變是從妊辰後期到產後5個月間，臨床上出現嚴重的心臟收縮功能不良就算診斷確立．病患初期症狀僅有倦怠，食欲不振，體重減輕，血壓偏高，進入中期後就會有步行氣喘，小腿水腫，心跳變快，無法平躺休息。嚴重期會有心律不整，血壓降低，突發昏倒和心跳停的休克狀態，患者若不及時得到救援，就會在 72小時內瀕臨死亡。

陳姓少婦當時心臟超音波顯示雙側心臟收縮指數僅10 ％（正常的心臟收縮指數為65 ％），若是收縮指數小於20 ％，患者就需要心臟移植手術治療。而且心臟收縮情況在三種強心藥物刺激下都無法改善，緊急先後植入兩個心臟輔助裝置（俗稱人工心臟）來幫忙全身血液循環，手術後，患者的神智與臟器功能隨即恢復正常。

因病患有嚴重血液凝固功能不良，頻頻發生多處出血，流血不止的問題，慶幸血液凝固功能在第10天逐漸恢復正常，心臟肌肉也在第4周恢復跳動，裝置人工心臟後第38天，心臟收縮功能已達正常水平；最後一次進入手術室，拆除完成救命任務的人工心臟。在前後歷經50天死亡邊緣反覆拚搏，總算有了圓滿結果。

鄭伯智指出，使用短效期人工心臟（品名CentriMag）治療急性心臟休克，台灣近20年來有很多成功案例，近兩年台灣本土醫學文獻報導，此類瀕臨死亡的心臟休克患者在使用葉克膜或搭配人工心臟治療者，有1／3的病患，會因心衰竭惡化或合併症發生而死亡，有1成會因心臟功能無法復原而需心臟移植手術治療，幸運的是，也有5至6成病患在人工心臟輔助下恢復心臟功能，成功脫離人工心臟痊癒出院。

鄭伯智表示，童醫院引進不需要打開胸骨，可以使用心導管植入的心室輔助裝置，緊急情況下，醫師在心導管室直接從鼠蹊處的股動脈，或是右側鎖骨下動脈 將人工心臟放入左心室，把滯留在左心室內的血液用螺旋槳泵入升主動脈，這個名為Impella的人工心臟，目前國內僅少數醫學中心使用。