美國務卿布林肯訪華行程，馬不停蹄。繼昨日與中國外長秦剛會晤後，6月19日上午又與眾中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行會晤。王毅除表示中美關係要止跌企穩，還要求美方停止炒作「中國威脅論」，放棄對中國科技發展打壓，並稱，台灣問題「中國沒有任何妥協退讓的餘地」，要求美方明確反對台獨。

王毅表示，國務卿先生此次北京之行正值中美關係處在一個關鍵節點，需要就對話還是對抗、合作還是衝突作出選擇。歷史總要向前發展，中美關係終究也要向前發展。開歷史倒車沒有出路，推倒重來更不可取。我們要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道。

王毅強調，中美關係陷入低谷，根源在於美方抱持錯誤的對華認知，導致錯誤的對華政策。中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思，與中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外。中美關係要止跌企穩，當務之急是把兩國元首共識真正落到實處。中美關係要行穩致遠，最重要的是把習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則作為根本遵循。

王毅深入闡釋了中國發展振興的歷史邏輯和必然趨勢，介紹了中國式現代化的鮮明特徵和全過程人民民主的豐富內涵，敦促美方不要拿國強必霸的範本來鏡像中國，不要用西方傳統大國走過的軌跡來誤判中國。這是美國對華政策能否真正回歸客觀理性的關鍵所在。

王毅要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。

王毅還著重剖析了台灣問題的實質，強調維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心，是全體中華兒女命運所系，是中國共產黨矢志不渝的歷史使命。在這個問題上，「中國沒有任何妥協退讓的餘地」。美方必須真正堅持中美三個聯合公報確定的一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，明確反對台獨。

布林肯介紹美方看法，表示美方致力於重回兩國元首峇裡島會晤確定的議程，期待同中方加強溝通，負責任管控分歧，在雙方有共同利益的領域開展合作。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。