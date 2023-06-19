移民署高雄市專勤隊員到場查緝11名非法兼職的外籍移工。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

外籍移工對於台灣包粽手法駕輕就熟，能迅速包好粽子。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

外籍移工對於台灣包粽手法駕輕就熟，能迅速包好粽子。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄某間粽子業者，因端午節訂單太多，找來了11個來自印尼、越南籍移工從事非法兼職包粽子，移民署高雄市專勤隊獲報到場查緝，將林姓女雇主、11名移工逮捕，後續查出印尼籍移工遭通報失聯，將依規定遣返回國；而林女則將依違反就業服務法規定開罰，最高面臨75萬元。林女得知後與印尼籍移工相擁痛哭，表示「賺的都不夠賠」。

據悉，前鎮區草衙一路某粽子店因粽子好吃，是當地知名店家之一。端午節即將到來，4月中旬開始許多人在店家網路平台下單訂購，58歲林女見訂單太多，店內人手不足，再加上自己有腰傷包不動了，因周邊鄰近加工區，有許多外籍移工，林女透過常客介紹，招募了11名來自印尼、越南移工前來包粽子。

移民署高雄市專勤隊5月底接獲檢舉，稱店內常有不明移工進出，隨即派員前往現場查緝，將店內11名手腳俐落包粽子的外籍移工、林女逮捕。後續專勤隊員查詢身分，發現其中來自印尼34歲義姓女移工居然是1年前遭通報失聯，依規定進行逮捕，日後遣返回國。

而其他10名來自越南的移工則尚未通報失聯，據移工們所述，因想多賺點零用錢，趁空閒之餘來到店內包粽子賺錢，而端午節在越南也是重要節日，除了平時就會以荷葉包粽作為越南日常食物外，有些地區在端午節也會有吃鹼粽等習俗，所以學習台灣的包粽手法駕輕就熟。

雖10名移工尚未通報失聯不需要逮捕、遣返，但由於也違反就業服務法，依規定移送勞工局裁處，可能面臨撤銷聘僱許可，並要求在14日內自行離境；林女則因非法聘雇，也面臨至少15至75萬元罰鍰，令林女當場與義女相擁痛哭，並哭喊「賺的都不夠賠」。