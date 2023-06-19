日前有一名女網友在網路上爆料遭已婚男主持人強吻、拍裸照，沒想到19日男星黃子佼便在FB上拍了3部影片，坦承加害者就是他，並一連點名大小S、阿雅、范曉萱、唐綺陽、吳宗憲、胡瓜以及曾國城多位知名藝人，並公開他們私下吸毒、欠錢、在古蹟裡抽菸等不為人知的一面。但過沒多久他便將影片及臉書全刪除，也取消今日原定的主持工作，讓外界相當擔心他的身心狀況，而謝和弦聽到消息後也立即發文。

黃子佼在今日稍早坦承自己就是女網友口中的男明星，並一連爆料13位藝人的黑暗面後便關掉臉書粉絲團，讓外界相當擔憂。而黃子佼在影片中曾被提及的謝和弦，收到消息後立即發文「佼哥沒事的，請你好好活下去，特別是當你不演了世界就變成新的了，你提拔那麼多人做了那麼多好事，雖然不能功過相抵，但是我們不會忘記，哈們！等下記者會見。#我們不能就這樣算了。」但黃子佼還是缺席了原定的記者會，之後傳出失聯的消息，讓許多人都為他相當擔憂。

黃子佼在稍早直播時，除了爆料大小S、具俊曄、范曉萱、周俊偉等人曾吸毒外，也直接公開曾國城過去曾在古蹟中山堂主持節目，卻在後台抽菸、喝酒，讓他相當傻眼「古蹟耶，誰敢阻止？誰敢？」；胡瓜也曾疑似吸毒被送往勒戒所等等，但這些人卻一點都沒事，讓他忍不住開嗆「大家都活得很假面」。

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