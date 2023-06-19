分析師點名，台灣公有雲產業接下來3~5年將在下述四大引擎推動下快速成長。首先，台灣過去公有雲支出大幅落後全球平均，2022年雲端佔IT支出僅4.9%，相較於全球平均11.2%，成長潛力巨大，預計未來五年成長將超越亞洲平均。第二，第三季金管會上雲法規鬆綁開啟新頁，政府、金融及醫療產業上雲加速。政府與金融業為大型產業，但上雲比例均低，法規鬆綁將為台灣公有雲服務商及軟體創造更多機會。第三，台灣具有地理優勢吸引三大雲落地，繼Google的第一座資料中心，Amazon AWS及 Microsoft Azure(預計今年第四季)開始更重視台灣在東亞網路樞紐的地理優勢，加速建置資料中心。最後，生成式AI的普及將帶來大量運算及軟體服務需求，促進企業上雲意願及購買加值服務與軟體，將更倚賴關鍵服務商。

有鑑於上述四大趨勢帶動，將使台灣的公有雲產業長期跟隨全球潮流成長，並讓台灣在未來3~5年內雲端產業需求爆發，成為亞太地區的重要亮點。

就相關公有雲受惠股來說，分析師表示，強力看好台灣雲端產業，首評買進伊雲谷、宏碁資訊、是方以及91-app。伊雲谷及91-app 為雲原生企業，將因加速上雲、D2C趨勢及資安衍生之附加價值需求暴增而受惠，宏碁資訊受惠於Microsoft Azure市占增加及Copilot上市帶來之附加軟體需求，另外，是方在東亞扮演不可替代之網路樞紐，也將因三大雲落地而實現長期獲利增長。