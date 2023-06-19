民進黨台北市議員許淑華指出，台灣地位已經越來越重要，2024她將和民進黨主席、總統參選人賴清德一起打拼。（圖取自許淑華臉書）

據國際貨幣基金（IMF）去年末報告表示，台灣 2022年國內生產毛額（GDP）排名全球第21。對此，民進黨台北市議員許淑華指出，台灣地位已經越來越重要，2024她將和民進黨主席、總統參選人賴清德一起打拼。

許淑華今（19）日在臉書提到，台灣這幾年從國際外交到經濟表現，都有全世界看得見的好成績，賴清德近日還特別提到，「根據IMF報告，我們台灣的GDP已經在全球排名第21名」

而從國際局勢的角度來看，許淑華也強調，台灣地位已經越來越重要，世界上重要民主國家都將台灣視為彼此的盟友，「美國更與台灣簽署21世紀貿易倡議首批貿易協定」。她稱，未來台灣要在國際上穩健發展、提升經濟韌性，需要可以承接發展的執政團隊、過半國會支持，並繼續讓台灣維持民主聯盟緊密結盟。

許淑華在文章中還高喊，「台北贏了，台灣就贏了，信賴台灣台北隊」、「2024和賴清德共同來打拚」。