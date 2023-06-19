一名70歲男子腎臟功能不佳，又有高血壓問題。為了控制血壓，男子改食用低鈉鹽，但他某天相當虛弱地就醫，檢查發現，因低鈉鹽的鉀含量高，而男子的腎臟無法排除鉀，引發高血鉀症狀，出現可致命的心律不整。醫師提醒，同時有高血壓、腎臟疾病的患者，若要減少鈉的攝取，不可使用低鈉鹽，而是要降低整體鈉、鉀的攝取。

家醫科醫師王健宇在《健康好生活》表示，上述男子有高血壓、第3期腎衰竭等慢性疾病。男子為減少鈉的攝取，請家人使用低鈉鹽來烹調，但低鈉鹽是用氯化鉀取代氯化鈉，若為單純高血壓的病人，可透過低鈉鹽控制血壓狀況，但腎衰竭患者因排鉀能力差，食用低鈉鹽會造成高血鉀（即血中鉀離子濃度過高），會產生虛弱、心律不整等症狀。

王健宇並表示，若為年長者，因高血鉀產生的心律不整，嚴重可致命，因此他趕緊備好轉診單，讓男子轉往大醫院就醫。過了一周後，男子回診告知，大醫院檢查的血中鉀濃度達6.5，遠高於標準值上限的5.1 mEq/l。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平曾於受訪時表示，腎衰竭患者因排鉀能力差，食用低鈉鹽會造成高血鉀，會產生噁心、肢體無力等現象，並增加心律不整、心衰竭的風險，「不建議食用低鈉鹽，只能飲食上儘量少鹽。」

劉中平表示，血清中的鉀離子濃度正常為3.5~5.1 mEq/l，其功能在維持細胞膜電位穩定，以調節肌肉及心肌的興奮性。腎臟是體內鉀離子主要的排泄器官，約佔80~90%，其餘的10%由腸胃道排出。血液中鉀離子如果超出正常範圍會引發心律不整、肌肉乏力；嚴重者會導致心跳停止而致命。