30多年土地繼承種禍因 7旬翁潑紅漆洩恨

69歲的陳姓男子因懷恨30多年前，吳姓代書處理遺產繼承，未注意一塊畸零地變更所有人，導致近日進行都市更新，陳家親戚紛紛出來要分一杯羹，陳男憤而在17日凌晨回到當年處理的代書事務所潑漆洩恨，警方依車牌號碼到到陳男，並依毀損罪送辦。

警方17日中午12點20分獲報，指稱北投中華街一處民宅遭人潑漆，68歲吳男表示，平時未與人結怨，已退休10多年，真的想不出原因，警方根據監視器，從車牌找到犯嫌住在附近，潑漆後隨即逃跑，警方通知陳男到案。

陳告訴警方，當年委由吳代書處理遺產，其中一塊地，原本應該要辦理繼承，但吳代書疑似疏忽，當時也沒有發現，經過30多年，原本一小塊畸零地，價格早已飆升成天價，眾多親戚都跑出來主張權利，陳回想當年要是處理好，現在就不會發生糾紛。

警訊後，陳坦承潑漆洩恨，依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦，並呼籲，遇有任何糾紛應透過法律途逕尋求解決，勿以任意破壞他人住居所、物品等方式洩憤，已免觸法。