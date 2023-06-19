英國國會議員將在周一（19日）投票表決，對英國前首相強森（Boris Johnson）在「派對門」調查中撒謊祭出懲罰。

據《聯合早報》援引法新社報導，由7人組成，以強森所屬保守黨占多數的特權委員會，本月15日發布了共計106頁的調查報告，調查結論是強森「在派對門調查中蓄意誤導國會，嚴重蔑視下議院」。

強森擔任英國首相3年，因被爆在新冠大流行期間違反該國防疫規定，防疫期間在首相府裡大開派對，導致其聲望大跌，最終被迫在去年7月辭去保守黨黨魁和首相職務，之後留任至9月新首相產生為止。

英國國會對「派對門」調查報告進行投票這天，剛好是強森的59歲生日。而在議會進行表決前夕，另一個保守黨官員在2020年12月舉行派對的影像，被人上載到網上。

擔任英國城鎮升級與房屋社區大臣的戈夫（Michael Gove）告訴《BBC》，這是「很糟糕」和「無可辯解」的過錯，並為保守黨違反新冠大流行封鎖措施的行為，向公眾道歉。

由英國現任首相蘇納克領導的現任保守黨政府面臨越來越多政治問題，英國通貨膨脹居高不下，利率又不斷攀升，經濟壓力已把選民壓得透不過氣來。

預計強森的一些親密盟友將對調查報告投下反對票。據報，強森的盟友對議會計劃取消強森進入議會的通行證毫不在乎。另有報導指，強森私下敦促支持者不要投反對票，理由是議會對他的制裁沒有任何實際效果。強森的盟友還預測，他將爭取在下屆選舉中捲土重來。