中職明星賽將於7月29、30日洲際棒球場登場，今年賽制同樣由「明星隊vs.中華隊」方式進行交手，亞冠賽中華隊由富邦悍將副領隊兼二軍總教練陳金鋒領軍，明星隊總教練則由統一獅教頭林岳平出任。

今年明星賽聯盟將把洲際棒球場打造成棒球派對樂園風，摩天輪、咖啡杯都將出現在場邊，還將邀請到人氣卡通「佩佩豬」到場同樂，一起在七月享受歡樂的棒球嘉年華，售票將從20日開放。

包括網路、通訊及雜誌投票，累積總投票數突破700萬，為期 一個月的投票活動，在球迷朋友的踴躍參與下，新一代人氣王誕生，中信兄弟「小可愛」江坤宇，除了在網路、通訊、雜誌投票，總計獲得25萬0481票穩坐第一高票外，專業投票部分也獲 得53位教練和球員、26位媒體支持，拿下加權100分的完美分數，榮登今年的人氣王寶座。

中職明星隊與亞冠中華隊完整名單同步揭曉，中職明星隊由球迷(60%)及專業人員(40%) 票選，而中華隊則是由遴選方式產生，若明星隊先發選手被挑選進中華隊，則是優先代表中華隊出賽，但在紀錄認定上，依然是明星賽票選先發。

不只精彩的戰技賽、對抗賽，大咖歌手也將陸續降臨台中洲際，今年明星賽第一天由「美聲天后」周蕙與「創作才子」韋禮安到場演唱;第二天則由「大嘻哈時代-比杰、阿跨面」、「實 力派唱將」Faye詹雯婷演唱。

場邊「嬌」點也不可少，去年大獲好評的五隊啦啦隊女孩，今年將再度大陣仗出動，數量最龐大、顏值最高的啦啦隊齊聚明星賽，聯手組成「台灣最大髮香區」，兩天各有50位女孩在熱 區應援，除了應援舞台區，女孩們也會在內野下層C、F區14排走道熱區進行應援 。