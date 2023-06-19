86歲江先生右肩旋轉肌近年退化破裂，不僅手臂無法舉高且「一動就痛」，連睡覺也時常痛醒，多年來嚴重影響生活品質。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

林口長庚運動醫學骨科醫師邱致皓說明，新一代的反轉式全人工肩關節置換設計利用三角肌取代旋轉肌，得到更好的效果。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

86歲江先生右肩旋轉肌近年退化破裂，不僅手臂無法舉高且「一動就痛」，連睡覺也時常痛醒，多年來嚴重影響生活品質，近日經友人介紹至大里仁愛醫院接受「反轉式全人工肩關節置換手術」，術後立刻開始活動復健，如今已經可以再度提行李箱去旅行，恢復良好。

大里仁愛醫院骨科部長黃贊文指出，肩關節的旋轉肌群能讓肩膀做出各種複雜的動作和旋轉角度，是人體活動度最大的關節。旋轉肌群破裂是職業棒球投手、抬重物的工人、裝潢師傅、水電工人和常寫黑板的老師甚至於常打掃家裡的家庭主婦常見的職業傷害之一，病人會出現肩膀疼痛或肩部無力的症狀，日常生活如梳髮和炒菜等動作都難以執行，也影響睡眠品質。

大里仁愛醫院運動醫學中心醫師劉永川說，若肩部旋轉肌破裂不嚴重，可以使用關節鏡手術開數個小洞進行修補；若破裂的範圍較大，則需要使用肌腱轉移再加上異體肌腱或真皮組織縫合，並加上PRP（高濃度血小板血漿）或是羊膜（生長因子注射）促進癒合；若同時合併關節軟骨的退化缺損或多條旋轉肌破裂無法修補，則可考慮進行反轉式全人工肩關節置換手術。

林口長庚運動醫學骨科醫師邱致皓說明，傳統全人工肩關節置換手術，病人需保有完整的旋轉肌肌腱才能有完整的功能，新一代的反轉式全人工肩關節置換設計利用三角肌取代旋轉肌，得到更好的效果；目前健保也將大範圍旋轉肌肌腱破裂或肩盂骨性缺損，合併肩關節重度病變或無法修補，重大失能且65歲以上的患者納入全額給付，若通過健保審查可幫病人省下高額的自費支出。

劉永川提醒，旋轉肌破裂患者手常無法高舉和轉動，影響日常生活包括洗頭、穿脫衣服等功能，甚至夜晚睡覺時疼痛輾轉難眠，民眾若有以上情形，建議尋求專業骨科醫師評估協助，作適切的治療，解決日常生活的不便。