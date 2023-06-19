台灣人大多使用LINE傳訊息、聯絡感情，不過有網友表示，朋友很喜歡傳訊息後又收回訊息，還抱怨大家都不馬上回，讓她受不了，貼文PO出後，引起網友討論，有人認為這是在情緒勒索，沒義務秒回他，但也有另一派人認為，沒人讀訊息當然就收回了。

一名女網友17日在Dcard發文，身邊有朋友很喜歡收回訊息，常常在幾分鐘內傳同樣的訊息然後再收回，重複兩、三次，而且都不是什麼很重要的內容，如果在忙或是想睡一下沒馬上回的話，朋友就會全部收回，幾乎每次對話都是這樣，快把原PO搞瘋，此外，朋友有次還在IG發限時動態，抱怨大家不回訊息，讓原PO無奈，一直收回是要怎麼回覆。

貼文PO上網後，引起不少網友共鳴，認為這是在情緒勒索，紛紛留言：「直接忽略就好，你沒有義務秒讀他，他要收回是他家的事」、「每次沒回都會被收回就覺得很厭煩，要收回就不要傳」、「我會直接懶得理他，我有自己工作要忙、事情要做，要秒讀秒回請他找別人」、「真的超討厭這種情緒勒索，我前任也是，所以變前任」。

但也有網友表示，「就是覺得不需要了，不用給你看到才收回，打擾你了」、「我會收回，有時候是想要問對方問題，但是都解決了他也沒讀；或是事情有變化，幸好他還沒讀。不過我收回都會加一句，沒事解決了or等一下我確認一下」，還有人表示「會收回的原因很多，幹嘛不自己問他？」