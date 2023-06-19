中國人壽以前瞻的觀點，致力於滿足多元社會的多樣需求，設身處地同理並關注新住民權益，領先業界與「台灣新住民家庭成長協會」合作，成為首家推出多國語言翻譯服務的壽險公司，協助消弭新住民在金融保險資訊上的溝通障礙，金融友善再升級。

你有新住民的鄰居、親友、同事嗎？根據移民署最新統計，截至2023年4月，台灣已有超過58萬的新住民，若再加上新住民子女則人數已突破1百萬，佔全台人口近6％，是台灣大家庭的重要成員，為少子化、高齡化的台灣社會注入經濟與文化的新能量。

根據內政部最新「新住民在台生活狀況調查」指出註2，新住民的中文聽說能力優於讀寫，在提供新住民資訊與服務管道時，透過母語、聲音、影像方式傳達，將優於書面文字表達；因此中壽與「台灣新住民家庭成長協會」合作，提供越南語、馬來語、泰語、印尼語、緬甸語、菲律賓語、日語、韓語及英語等九國語言翻譯服務。

當新住民有保單諮詢、保費繳納、保單貸款、理賠申請、通訊地址或契約變更等相關需求時，可來電免付費服務專線0800-098-889預約，透過協會多國通譯員的親身口譯，讓新住民客戶能夠以自己的母語溝通，充分了解自身相關權益。此外，中壽全台客服中心亦配置多國語言翻譯機，讓第一線服務同仁得以即時為新住民客戶提供協助。

中壽面對日趨多元的社會需求，持續導入弱勢族群金融友善服務，積極實踐「公平同理，待客如己」的理念，領先業界首創身障者專屬綜合險、設計供視障者使用的點字版保險商品簡介、為聽障者建置手語翻譯服務，無障礙網頁專區與「中壽i生活」保戶APP雙平台亦皆獲無障礙檢測認證，與時俱進打造更為平等友善的金融服務環境。未來，中壽將秉持「愛與關懷」企業精神，以實際行動朝向共容、共融、共榮的永續共好願景邁進，致力成為台灣最受推薦和信賴的壽險公司。