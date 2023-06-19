中華民國幼教聯合總會18日發出聲明，呼籲暫停教保人員對學童餵藥行動。對此，苗栗縣教育處19日表示，家屬託藥、幼兒園餵藥都有受幼教法規範跟流程，苗縣暫無幼兒園響應，考量有幼教法明文規定，縣府不會調整作法，也不會暫停教保人員餵藥。

苗縣教育處指出，家長託藥有相關機制跟流程，比如用藥方式、託藥單等事項，這在幼教法中都有明文規定，因此不會強制幼兒園停止餵藥，且縣府也會定時前往各幼兒園稽核。

教育處表示，幼教法有清楚條列相關餵藥注意事項，除非中央有指示暫停餵藥，否則縣府不會作出任何調整，目前則會先落實餵藥流程跟規定。

針對暫停餵藥行動，引起地方家長討論，許多家長表示，雙親都在工作，小孩有一些感冒生病，請幼兒園老師幫忙餵藥再正常不過，如果連餵藥都要家長自己處理，那一定是分身乏術。

不過也有家長說，餵藥事件後，他們難免緊張，畢竟用藥錯誤可能造成健康危害，這陣子流行性感冒、腸胃疾病盛行，如果孩子病情較重，會讓小孩在家休息。

有幼兒園老師說，餵藥事件確實造成部分家長恐慌，但老師協助餵藥早已經是常態，在幫孩童餵藥前，老師們都會再三跟家長確認，並確認藥單跟使用方式，這次事件衍生出不少爭議，破壞老師跟家長們之間信任。