藝人黃子佼在今（19）日稍早公開3段影片，坦承自己就是女網友口中曾對少女強吻、拍裸照的男明星，因此在這波「#metoo」風暴中坐立難安，但他也知道該來的躲不掉，因此乾脆公開坦承。在影片中，他還剖析自己的性格為何變得有些病態，主要原因有可能都是因為小時候的陰影造成的。

黃子佼在影片中透露，自己的性格有些病態的原因，大概是因為在10歲的時候他曾在爸爸的房中搜出成人片，也曾目睹媽媽與小王出軌。在黃子佼印象中，當時很黏媽媽而對方是開計程車的，曾被他們載出去玩，然後就被帶到飯店，親眼看著媽媽與小王在旁邊上床「可想而知我有多震驚」。

黃子佼也坦承自己似乎也受到日本成人片文化的影響，小時候就跟一般屁孩一樣，會偷看老師內褲、偷看女生，甚至還與男同學互動過於親密，因為大家都在探索「性」，他也曾一度懷疑自己是喜歡男生，但後來也有喜歡女生。長大一點還會學成人片裡的人物，做出現在看來都很瞎的事情，當時一定是充滿著快感，但後來他經過不斷的反省，才開始越來越知道事情的對錯，也漸漸讓自己成為越來越好的人。

但黃子佼強調這些事情妻子孟耿如完全不知道，直到今日才一次說出，他希望妻子與孩子都不要無辜被牽連，曾做過的事情他也不會逃避，因此才會現身向大眾道歉。

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