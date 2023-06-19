知名勵志作家，寫出許多膾炙人口的著作，現任唯賀國際餐飲集團總經理的吳家德，6月18日受佛光山惠中寺未來與希望系列講座邀請，以其新著作《生活是一場熱情的遊戲》為題，分享他從助人利他厚植人脈中，感受到世間的溫暖、歡欣與智慧的人生；現場及線上有7082人聆聽。

佛光山惠中寺未來與希望系列講座，聽眾認真聆聽講師吳家德分享精采的人生歷程，勤作筆記。（圖／惠中寺提供）

講師吳家德以「熱情驅動世界」為座右銘，喜歡學習、交朋友、做公益，民國86年起陸續在多家銀行任職，中年轉職餐飲業，進入唯賀集團之前，擔任迷客夏總部副總經理，獲選為《經理人月刊》2016年度「100MVP經理人」。

吳家德最大的心願是不斷助人，名言是「不是我人脈廣，只是我對人好。」秉持誠信、謹慎行事、積極利他精神 ，讓自己的人生充滿熱情與感恩，也獲得許多人的信任，願意與他完成助人的善業，這些助緣是他卡關時成功翻轉的力量。

佛光山中區總住持覺居法師(左)偕同講師吳家德步入大雄寶殿講台，受到熱烈歡迎。（圖／惠中寺提供）

學生時代，老師給吳家德的評語是沉默寡言，在醫院安寧病房擔任義工的經驗，讓他從內向轉變為開朗樂觀，高中時接觸佛光山道場，在佛光大家庭中與多位法師結下開啟慈悲智慧的法緣，在佛菩薩前立願，願將學佛、行佛的經驗與人分享，期望更多人熏修「真、善、美」的人生。

吳家德從身心靈解釋熱情，表示熱情蘊含三個元素，微笑代表身體的形象；樂觀展現心理的態度；積極是靈性的素養。「厚」植自己的實力，「道」路自然為你開，是他為厚道下的註解；以佛學精進自己，用佛法落實生活，胸懷慈悲待人處事，則是厚道的行動方案。

佛光山中區總住持覺居法師(左)偕同講師吳家德步入大雄寶殿講台，受到熱烈歡迎。（圖／惠中寺提供）

他指出厚道的人格特質需展現：「微笑」就像春天的花朵讓人喜悅；「樂觀」好似夏天涼風令人舒爽；「關懷」有如秋天月圓使人開懷；「讚美」如同冬陽般能給人溫暖。50歲的吳家德體會到，人不能獨居，所以要有好友，努力賺錢方可讓生活無憂，除了認真工作，也要為公益盡分心力，這是生活的重心也是生命的課題；何況做公益是免費廣告，也是修行良方。

吳家德提起錢是拿來「善用」的，若只是拿去存款累積數字，是沒意義的價值觀；現代人大多是急性子，需知慢慢來的定義並非是：「行動的慢，而是要去覺察、省思而後行」的審慎行為。他以三個目標來點亮心燈照亮他人，並且以此勉勵畢業生：「不要失去赤子之心；要用熱情與世界交流；有機會就幫助別人」。

佛光山中區總住持覺居法師(左)致贈結緣品給講師吳家德。（圖／惠中寺提供）

分享信仰、閱讀、親子互動等6個故事，每則故事都充分顯現出吳家德對生活的熱情，其中他和高鐵列車長的良性互動，造就女兒學會待人處事的態度。也讓他體會到結交善知識的要方：「與人為善是和風；用讚美能牽起更多的善因好緣；以自利利他行為，可引領更多人向上前進」。

新聞來源：人間社 蘇茂霖 台中報導