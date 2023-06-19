中職明星賽將於7月29、30日洲際棒球場登場，今年賽制同樣由「明星隊vs.中華隊」方式進行交手，亞冠賽中華隊由富邦悍將副領隊兼二軍總教練陳金鋒領軍，明星隊總教練則由統一獅教頭林岳平出任，選手名單也在19日記者會上公布。

亞冠賽中華隊26人名單：

投手12人：古林睿煬 (統一) 、余謙 (中信) 、伍祐城 (台鋼) 、岳少華 (富邦) 、林詔恩 (統一) 、陳克羿 (樂天) 、陳冠勳 (富邦) 、趙璟榮 (味全) 、曾峻岳 (富邦) 、江國豪 (富邦)*外卡、鄭浩均 (中信)*外卡、陳仕朋 (富邦)*外卡

捕手3人：林吳晉瑋 (中信) 、宋嘉翔 (樂天)、 戴培峰 (富邦)

內野手6人：江坤宇 (中信) 、辛元旭 (富邦) 、林子豪 (統一) 、劉俊豪 (富邦) 、劉基鴻 (味全) 、林靖凱（統一）

外野手（5人）：孔念恩(富邦) 、宋晟睿 (中信) 、林孝程 (味全) 、岳政華 (中信) 、郭天信 (味全)

明星隊26人名單：

投手12人：江少慶 (富邦)、 呂彥青 (中信) 、邱浩鈞 (統一) 、林凱威 (味全)、 黃子鵬 (樂天) 、雷法 (樂天) 、李振昌 (中信) 、吳哲源 (中信) 、林子昱 (味全) 、陳柏清 (台鋼) 、富藍戈 (富邦) 、羅昂 (統一)

捕手2人：福來喜 (中信) 、吉力吉撈・鞏冠 (味全)

內野手7人：張志豪 (中信) 、岳東華 (中信) 、王威晨 (中信) 、王勝偉 (富邦) 、林智勝 (味全) 、林立 (樂天) 、范國宸 (富邦)

外野手5人：陳傑憲 (統一)、 林安可 (統一)、 詹子賢 (中信) 、周思齊 (中信) 、蘇智傑 (統一)

明星隊先發陣容：先發投手江少慶、中繼投手李振昌、救援投手呂彥青、捕手福來喜、一壘手張志豪、二壘手岳東華、三壘手王威晨、游擊手江坤宇、外野手陳傑憲、林安可、詹子賢，指定打擊林智勝。