藝人黃子佼過去替許多公益團體代言，讓不少單位相當感念，但他爆出醜聞，公益形象全毀，讓不少單位相當詫異。新北市勞工局表示，對此消息表示震驚與遺憾，將終止本年度視障按摩小棧代言人的合作。

新北市勞工局表示，目前釋出的宣傳品僅有海報、DM、體驗券，將進行必要修正。

黃子佼過去多年代言新北庇護工場等慈善單位產品，新北市勞工局表示，感謝過去佼哥長期關心弱勢，勞工局表示感念。