黃子佼今被爆過去曾性騷強吻少女、拍藝術裸照，他中午在臉書發出3則影片道歉，卻也同時扯出一堆藝人包括大小S、吳宗憲等私密。黃子佼原定今下午1點主持歌手余曼曼發片記者會，因受事件影響，記者會主辦原堅口他會出席主持，直到活動１點開始、孟慶而上台主持緊急救火，滿場媒體才錯愕驚覺黃子佼不出席了。余曼曼所屬公司的執行長梁軒安是蕭淑慎的老公，透露活動開始前15分鐘接到黃子佼與他經紀人來電告知無法到場主持，梁軒安說：「活動1點開始、12：45接到消息，只能臨時就請孟孟來主持。」

對於黃子佼臨時無法主持，梁軒安表示團隊都能諒解：「經紀人（在電話中）一直道歉，說之後有機會再幫忙。佼哥他自己的事也很臨時，團隊就一起把這個記者會做好，如果不辦記者會也很對不起今天來參與的嘉賓。」 強調佼哥絕對沒有放鳥，經紀人有事前告知。

今記者會特別邀請好友謝和弦到場支持，會後聯訪問到黃子佼一事，謝說：「我曾經受過佼哥的幫助，我之前出事時他一直關心我，所以我身上刺了一個黃子佼的刺青，演藝圈能讓我尊重的大哥不多，我就尊敬黃子佼先生；他之前做的事我們不知道，但他後來做事都很棒，像幫助過李炳輝。」媒體告知黃子佼稍早送醫一事，謝和弦驚呼說：「希望他快點好起來，他是個好先生好爸爸，他也在改變，人都有過去，就看你要不要坦然面對，有些人是打死不認錯，但他坦然面對。我之前出事時，他也一直傳訊息幫我打氣，演藝圈只有他一個前輩一直關心我，幫助我走出來。」