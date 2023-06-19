正在施工中的台中市重大建設「綠美圖」傳出工安意外，19日上午近10點鐘，64歲何姓工人獨自在工地2樓施作噴漆作業，疑不慎摔落1樓地面，被發現時已失去生命跡象，經送醫急救後仍有危險。勞動部職安中心獲報前往現場了解，認為高架工程防護措施未周全，該項工程停工並開罰10萬元。

警消人員19日上午9點55分接獲通報，指稱中科路、經貿七路口，正在施工的綠美圖發生事故，在附近作業的工人說，當時何男獨自在2樓高架區進行噴漆相關作業，只聽到「碰」的巨響，衝過去就見他躺在1樓地板，已失去生命跡象，趕忙協助通報119送醫。因何男腦部積水且胸腔出血，急救後恢復呼吸心跳，但目前仍是危險期。

勞動部職業安全署中區職業安全衛生中心接獲通報到現場了解，發現工地施工架沒有施設護欄及安全帶等措施，勒令高架護欄作業暫時停工，並先開罰10萬元。

台中市府勞工局指出，經了解，何姓工人當時是在進行建築物外牆帷幕噴漆作業，疑不慎從施工架墜落，勞工局立即啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」（FAP）機制，將持續協助。

市府建設局則說，目前暫時停工的高架作業相關工程，將於確認安全無虞後復工；營造廠商本身就有監督流程，未來將持續針對職安與公安方面檢查、控管，也會更仔細確認工地缺失情況，要求廠商做好相關防護措施。