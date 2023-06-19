搶攻電動機車市場，光陽工業董事長柯勝峯今日宣布，除了提前完成年度目標2600座換電站，也預告兩年內將有1700家KYMCO光陽原廠授權店加入電動車銷售、維修、保養，及電池交換站行列；屆時，Ionex換電站密度將會更高、站數將大幅成長至4300站以上，以「全台最強」的換電網絡，全面攻佔二輪市場，朝「2024油電雙料冠軍」目標大步邁進。

KYMCO致力於二輪車電動化的轉型，全力以赴實現電動車時代的願景，旗下電動車品牌Ionex 光陽電動車更持續以最深厚的造車底蘊、最暖心的換電體驗，提供最符合消費者需求的全方位產品與服務。Ionex 電池交換站深入消費者生活場景，打造「全台最強」的電動機車換電網路，完整展現Ionex「站在你身邊」的建站理念。Ionex 光陽電動車也正式宣布2023年2600座換電站目標已於上半年超前達標，更插旗合歡山遊客中心，佈建「全台最高換電站」。

光陽也開創二輪市場先例，推出「油電合一」光陽原廠授權店，將符合未來趨勢發展的Ionex 光陽電動車，導入全台灣最多、最密集、超過1700家KYMCO原廠油車經銷商，整合「油、電」優勢，為廣大的消費者提供油車電車並進的銷售、保養及維修服務。透過「油電合一」市場戰略，KYMCO能在短時間內佈局不僅是全台唯一，更是最大、最完整的油電機車銷售體系。

Ionex 光陽電動車自 Ionex 3.0發表以來，便以最暖心的換電體驗及超高的建站效率，打造全台最綿密的換電網絡。今年更加速推廣與消費者生活場景緊密相關的連鎖超商、賣場、加油站和連鎖停車場的合作，以平均一天超過5站的速度佈建電池交換站。目前Ionex換電站點已覆蓋全台超過80％的行政區，除了超前達成2600站的年度目標外，Ionex 也正式成為全台灣密度最高，站點最多，滿意度最高的「全台最強」換電網路；車主最快1分鐘、最短100公尺內，就能找到滿電服務率超過99％的Ionex 換電站。

除了深入民眾日常生活場景，Ionex 光陽電動車也積極開通熱門景點及路線。為慶祝Ionex達成全台最綿密換電網絡的重大里程碑，更將2023年最具指標性的第「2600站」，佈建於「全台最高換電站點」－海拔3158公尺的合歡山遊客中心。Ionex「合歡山遊客中心站」不僅距離知名地標「松雪樓」僅有200公尺，Ionex 更結合傳統文化特色及地標打卡需求，量身設計「迷你松雪樓」換電站造型。