俄羅斯副總理奧韋爾丘克（Alexei Overchuk）接受TASS訪問時表示，由亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克和俄羅斯組成的歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union, EEU）目前正與伊朗進入最後階段的談判。

奧韋爾丘克說：「我們正在繼續進展中，很希望今年底能簽訂此協議。」

西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而實施制裁，限制俄外國貿易路線，迫使該國尋求歐洲以外市場。因此，無論是與歐亞地域或是伊朗結盟，都可為俄國帶來額外助力。