俄羅斯副總理奧韋爾丘克（Alexei Overchuk）接受TASS訪問時表示，由亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克和俄羅斯組成的歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union, EEU）目前正與伊朗進入最後階段的談判。
奧韋爾丘克說：「我們正在繼續進展中，很希望今年底能簽訂此協議。」
西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而實施制裁，限制俄外國貿易路線，迫使該國尋求歐洲以外市場。因此，無論是與歐亞地域或是伊朗結盟，都可為俄國帶來額外助力。
路透引述俄羅斯國營媒體 TASS 19日（周一）報導，伊朗與俄羅斯等多個歐亞地區國家可能在今年底前達成自由貿易區域協定。
俄羅斯副總理奧韋爾丘克（Alexei Overchuk）接受TASS訪問時表示，由亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克和俄羅斯組成的歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union, EEU）目前正與伊朗進入最後階段的談判。
奧韋爾丘克說：「我們正在繼續進展中，很希望今年底能簽訂此協議。」
西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而實施制裁，限制俄外國貿易路線，迫使該國尋求歐洲以外市場。因此，無論是與歐亞地域或是伊朗結盟，都可為俄國帶來額外助力。
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