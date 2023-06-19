烏克蘭軍隊近期將豹2坦克等歐美援助的重裝備投入反攻作戰使用，但有不少該型坦克遭俄軍摧毀或擊傷而在近日，烏軍回收了一輛受損的豹2A4坦克，發現其頂部遭俄軍高爆彈炸出一個撕裂口，相關照片經轉發至臉書之後，引發了網友們熱議。

臉書軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」17日發文表示，這台豹2坦克疑似是被俄軍的2K25 152mm導引砲彈攻擊，該型砲彈為20.5公斤的高爆彈，含6.4公斤軍用烈性炸藥，足以損毀坦克砲塔上的觀測儀器，而這次更直接把該輛豹2A4的車頂裝甲炸出了一個撕裂口。

「世界特種部隊與軍武資料庫」解釋，豹2A4的車頂裝甲薄弱、其頂部裝甲厚度僅有20mm，是因為它的裝甲設計參考了1980年代的「坦克互轟」觀念，當時認為，坦克在接戰後，很快會把裝甲最厚的車體正面朝向敵軍，因此會把有限的配重拿來強化車體與砲塔的正面裝甲，至於頂部，因當年坦克沒有防禦頂部攻擊的需要，更不會想到被野戰砲砲彈精確灌頂攻擊，所以才採用了薄裝甲的設計。

不過，「世界特種部隊與軍武資料庫」強調，豹2系列仍不斷在改良，如烏軍同樣有裝備的豹2A6，已強化頂部裝甲，不但加厚鋼板，還在內部安裝一層「非含能反應裝甲」（NERA），此型裝甲由多層複合結構組成，除了能因不同材質的形變差異產生剪力、降低穿甲彈效果外，也因爆炸震波在每一層材質的傳遞速度不同，導致大幅減速，使這次豹2A4裝甲破裂的情況不易發生。

許多網友也在「世界特種部隊與軍武資料庫」的貼文留言，他們意見包括「沒有制空權坦克根本沒有生存率，在無人機橫行的時代更是如此」、「要是俄系坦克，彈藥已經殉爆了」、「難免的」、「裝甲設計是防反坦克武器，不是動輒幾十公斤高爆炸藥的砲彈」。