近期鬧的沸沸揚揚的幼兒園餵藥案，最後竟以烏龍一場坐收，讓這起引發全國家長恐慌的爭議，責任歸屬難咎。台大化學系副教授徐丞志表示，整起事件就是錯在兩件事，首先，初驗報告不應被公開，其次則是，第一批初驗的檢體為何會被拋棄？認為中央、地方各應該打50大板。

徐丞志指出，整起餵藥案事件地方，以及中央都有問題，其中初驗的陽性報告不應該就這樣被公開，當時被爆出來就違反藥物濫用準則，食藥署顯然在督導上也有責任，另外起初所驗的28名幼童，其中有8名陽性檢體，檢體怎麼就這樣拋棄？畢竟這牽涉刑事案件，為什麼要在這麼短的時間把檢體丟掉？究竟是醫院內部管理出問題？還是上級授意銷毀？這都應該去釐清。

徐丞志說，自己是食藥署藥物濫用審查委員之一，按照過去作法，這類刑事案件的檢體，在做完初驗後就要進行分樣，接著再去做質譜分析，怎麼會在不到7天的時間內就將所有檢體都丟光？這讓幼兒園教師想證明無罪都沒有證據。

林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主治醫師歐良修表示，當時確實有多位孩童因出現戒斷症狀前來就診，初驗中有3名孩童出現微量反應，雖無法確定這幾名個案究竟有無殘留苯巴比妥，但依照實驗室的作業流程，除非是檢驗狀況有異常，或是特殊情形，否則都應該在3天內丟棄。

台灣醫事檢驗產業工會理事長吳進興則說，法律上對檢體留存時間並沒有明確規定，因此每間醫院的作法都不同，但一般而言至少都會存放1至2周，畢竟檢體有時候會遇到各種狀況，若是發生這類刑事案件，就可以直接進行複驗，或接受更高層級的檢驗。

吳進興也感嘆，整起事件搞得太政治化，讓檢驗結果無法從專業角度來評判，其實每一項檢查都有背景值，就拿愛滋篩檢（HIV）來說，檢測值只要不超過1就算陰性，根本不可能要求0檢出，如果要這樣做，那不就是馬路上每個人都是帶原者？因此不能這樣做。