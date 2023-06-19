國民黨派代表團參加海峽論壇，國民黨副主席夏立言昨會見國台辦主任宋濤，並當面向宋濤爭取農產品恢復輸陸，宋濤對此表達高度重視，允諾將作出妥善安排。

國民黨代表團一行結束海峽論壇後，參訪「台青創客家」青創基地，並出席論壇歡迎晚宴。18日上午與廈門當地台商台胞進行座談，中午會見福建省委書記周祖翼，下午參訪「鄉村農業文創赤土社」社區營造基地，晚上會見宋濤。

夏立言在會談時表示，今年初與宋主任在北京會面時，曾就當前兩岸形勢和雙方關切的議題充分交換過意見，在推動兩岸交流、維護台海和平方面，有高度的共識。本黨恪遵《中華民國憲法》、依照黨綱及黨章等政策表述積極推動兩岸交流，這是國民黨長期一貫的立場，希望未來雙方持續加強合作，共同促進兩岸關係良性發展。

夏立言重申幾項具體關切，包括加快台灣農漁水產品恢復輸陸的進度、逐步開放大陸人民來台觀光和就學，以及落實「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的精神，加強兩岸共同打擊犯罪合作等方面。希望讓兩岸交流合作的正面效益，能夠惠及更多基層民眾，也加深雙方民眾對彼此的互賴和喜愛。

夏立言指出，當前兩岸官方溝通管道中斷，因此民間交流就更顯得重要。尤其是透過解決攸關基層民生經濟與人民基本權益的問題，讓多數台灣民眾對於關係改善所帶來的正面效益有感，是現階段維護兩岸和平穩定最有效、也最務實的方向。

夏立言特別提及台東縣長饒慶鈴在海峽論壇大會的致詞表示，過去幾個月來台東縣政府積極輔導，農民為了改善鳳梨釋迦的品質也做了相當多努力，就是希望能儘快爭取恢復輸陸。

宋濤對此則積極回應表示，經過擁有堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎和溝通管道的國民黨反映，以及看到台東縣府和農民積極消除病蟲害問題、增進品質的努力，我們高度重視，將作出妥善安排。

夏立言則對陸方的積極作為表示樂觀其成，希望雙方能夠攜手努力，盡力克服一切困難和障礙，盡快恢復交流合作的榮景，讓兩岸重回和平穩定發展繁榮的康莊大道。

夏立言及大陸事務部主任林祖嘉18日完成在廈門的所有行程後，將於19日上午搭機赴雲南、四川探訪台商、台胞，並於20日前往騰衝國殤墓園致意，代表團其餘成員則分別返回台灣或持續各自的行程。